Reproducao / UOL Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP)

A deputada federal Joice Hasselmann realizou exame toxicológico no Instituto Médico Legal (IML) do Distrito federal na noite de segunda-feira (27). A informação foi corrigida pelo colunista Caio Barbieri , do Metrópoles, que antes havia dito que a parlamentar teria se recusado a fazer o exame com a justificativa de ter bebido na véspera do incidente.



Os investigadores analisarão, a partir da amostra sanguínea de Joice, a existência ou não de diversos tipos de substâncias consumidas nos 180 dias anteriores à coleta.

“Eu não tenho que querer ou não fazer o exame. Não sou eu quem peço. Aliás, a Depol [Departamento de Polícia Legislativa] já havia pedido o toxicológico antes mesmo da civil [Polícia Civil]. Foi o penúltimo exame, perto das 18h. Fiz uma bateria, e quem definiu a ordem foram os legistas”, disse Joice em resposta ao site.

Joice se recupera de cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de diversos machucados pelo corpo. Ela diz ter acordado em uma "poça de sangue", mas teve um apagão e não se lembra do ocorrido. A hipótese defendida pela parlamentar é a de que ela tenha sofrido um atentado por questões políticas.