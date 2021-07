Reprodução/redes sociais Carro-forte pega fogo em Madureira

Um carro-forte pegou fogo, na tarde da última sexta-feira, 23, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Veja vídeo do momento:

O incidente chamou a atenção dos pedestres que andavam pela Rua Carvalho de Souza, 261. O 8º GPM (Campinho) do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h53. Os militares já estavam de volta ao quartel às 16h07.

A Polícia Militar não tem informações sobre o caso. A reportagem procurou a empresa responsável pelo carro-forte, que não respondeu até o fechamento desta matéria.