Reprodução/Arquivo pessoal Mykaell Thiago Vitorino e Kállita Bandeira deram a luz no carro do casal

Um casal de Rondonópolis, cidade localizada a 218 km de Cuiabá, no Mato Grosso , passou por uma situação inusitada na madrugada da última quinta-feira (22). Iso porque sua filha estava prestes a nascer e, enquanto a família se encaminhava ao hospital, a mãe da criança entrou em trabalho de parto e deu a luz no próprio carro. O que fez com que a certidão de nascimento do bebê constasse a seguinte descrição como local de nascimento: "no carro, via pública, a caminho da Santa Casa e Maternidade - Rondonópolis". As informações são do portal G1. Confira:

Reprodução/Arquivo pessoal Certidão de nascimento consta "no carro, via pública, a caminho da Santa Casa e Maternidade - Rondonópolis" como local de nascimento





Mykaell Thiago Vitorino, o pai da criança, contou que a família estava "a caminho para o parto humanizado na Santa Casa. A médica estava no aguardo e a doula estava nos acompanhando em casa, só que o (trabalho de parto) foi bem mais rápido do que esperávamos, aí a doula conduziu o parto dentro do carro. Chegamos no hospital com a bebê já no colo da minha esposa".

A mãe da criança, a engenheira ambiental Kállita Bandeira, relatou que passou a sentir as contrações antes de chegar na unidade hospitalar.

"Saiu toda a cabeça para fora e depois pausou. A doula segurou o bebê e pediu para eu continuar seguindo para o hospital . Quando cheguei no próximo semáforo o bebê já tinha nascido. Minha esposa no banco da frente por causa da cadeirinha e a doula no meio, entre eu e ela, segurando a bebê", explicou Mykaell.

A outra filha do casal, de 1 ano e 4 meses, teve parto normal e programado. Porém, como o parto dela foi demorado, eles optaram por esperar as contrações se intensificarem antes de seguir para o hospital. Mas dessa vez, não deu tempo.





"Falo pra todo mundo, na adversidade da vida, podemos lembrar de histórias inesquecíveis essa foi a minha com a Rebeca", contou feliz o pai da bebê.