Reprodução Lázaro Barbosa

Segundo a Polícia Civil foi pedido o arquivamento dos casos pelos quais Lázaro Barbosa estava sendo investigado. Lázaro era suspeito de cometer crime de homicídio e latrocínio em Goiás. Entre eles o assassinato de uma família em Ceilândia. Os casos foram arquivados por conta da morte do suspeito.

Os processos foram direcionados ao Ministério Público e encaminhados nos dias 19 e 21 de julho. Segundo a assessoria de imprensa, eles estão sendo analisados e foram enviados “apenas para o reconhecimento da extinção de punibilidade pelo óbito”.



De acordo com Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, Lázaro é suspeito de agir com uma espécie de jagunço para fazendeiros na região do Distrito Federal. Tais ações, para Miranda, podem estar ligadas a conflitos fundiários. Além disso, o serial killer seria o responsável por pelo menos 30 crimes cometidos em Goiás, Bahia e Distrito Federal.

A polícia imagina que Lázaro tinha suporte de outras pessoas para fugir durante 20 dias da força-tarefa composta por 270 policias de diversas equipes de segurança. Um fazendeiro se tornou réu por apoiar fuga de Lázaro.

Reproducao / Tv Anhanguera Elmi Caetano Evangelista se tornou réu por ajudar Lázaro Barbosa em fuga