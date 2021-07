Reprodução Michel Mendes de Souza, (Homem de Gelo), foi preso em Copacabana

Michel Mendes de Souza, o Homem de Gelo , é preso pela Unidade de Polícia Pacificadora do Pavão-Pavãozinho e agentes da 13ªDP (Ipanema) na tarde desta sexta-feira (23). Michel também é suspeito de envolvimento em uma guerra entre facções . Os conflitos deixaram pelo menos seis mortos, nos últimos seis meses, na Zona Sul do Rio.

A guerra entre facções se inicou em dezembro e o motivo é o controle do tráfico de drogas nos Morros Chapéu Mangueira e Babilônia, no bairro do Leme.

Em vídeo divulgado pela PM, o Homem de Gelo surge com uma arma na cintura, circulando com uma mochila, perto de um ponto de venda de drogas do Pavão-Pavãozinho.

Michel postou várias fotos em suas redes sociais. Em uma delas, o suspeito de tráfico faz referência a uma faccção criminosa e uma inscrição que estaria ligada ao Morro da Babilônia, onde nasceu.

Michel Mendes teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é investigado por tráfico de drogas segundo o delegado Felipe Santoro, da 13ªDP (Ipanema). O Homem de Gelo foi detido dentro da comunidade por cerca de dez policiais em Copacabana.

Segundo o delegado, o preso é gerente do comércio de drogas de um dos pontos do Pavão/Pavãozinho.