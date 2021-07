Reprodução Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de atentado

A Polícia Legislativa disse achar improvável que a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) tenha caído em seu apartamento devido às fraturas e ferimentos sofridos pela parlamentar . Em investigação, os policiais analisam as imagens das câmeras de segurança do prédio onde a deputada mora. As informações foram apuradas pela coluna do Guilherme Amado , do portal Metrópoles .

Nessa quinta-feira (22), Joice Hasselmann revelou ao SBT ter aparecido com diversas escoriações no corpo, mas disse não se lembrar de nada e acredita ter sido vítima de um atentado .

Na linha de investigação, os agentes também trabalham com a hipótese de que uma terceira pessoa teria invadido o apartamento da parlamentar e a atacado . Além dela, o marido de Joice, o neurocirurgião Daniel França, também estava no apartamento, mas estaria dormindo em outro quarto no momento do incidente.

A deputada disse ter acordado em uma poça de sangue com cinco fraturas no rosto, uma na costela, dente quebrado e queixo cortado.