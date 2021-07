Reprodução Criança aparenta ter 3 anos de idade e foi vista caminhando no parapeito de um prédio

Uma criança de aproximadamente 3 anos de idade foi filmada caminhando no parapeito de uma janela, no 3º andar de um prédio no Parque Amazônia, em Goiânia . O registro foi realizado por uma moradora próxima do local. As informações são do portal G1. Veja a cena:





Nas imagens, é possível visualizar a criança em direção a janela . Em seguida, ela anda pela estrutura e caminha para os lados. Sozinha, volta para o quarto. Foram 46 segundos de muito risco e apreensão, onde ninguém aparece para retirar a menina do local.

"Olha isso, pelo amor de Deus. Me dá ansiedade. Ela já fez isso várias vezes", relatou a vizinha.

Você viu?

Um morador do prédio, que preferiu não se identificar, disse que a criança já "assustou os moradores. Mesmo tendo rede, serve de alerta para os pais".

Lelandi Assis, síndico do condomínio, ressaltou que produziu uma circular para reforçar aos condominos os riscos de ter crianças próximas a janelas. Segundo Assis, trata-se de "um acidente. Não tem como prever isso. Felizmente, tinha cerca de proteção, mas que sirva de alerta para pais que moram em condomínios verticais".





A equipe de reportagem não conseguiu contato com a família e o Corpo de Bombeiros informou que não foi chamado para ir ao local.