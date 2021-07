Reprodução Eduardo Paes

O prefeito Eduardo Paes falou que a cidade do Rio terá Réveillon e o tão sonhado carnaval de 2022. Segundo ele, a projeção para o fim da aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 é outubro. O calendário oficial do município prevê a conclusão da primeira etapa de imunização no dia 15 de agosto. "Acho que tranquilamente a gente terá réveillon e carnaval, isso não tem mais a menor dúvida. Tenho repetido isso porque se você termina ali para 15 de agosto a primeira dose, você está terminando em outubro a segunda dose", disse em entrevista ao Bom Dia Rio, na manhã desta quinta-feira.

Questionado sobre a possibilidade da frequência na entrega da vacina pelo Ministério da Saúde atrapalhar os planos de voltar com os grandes eventos na cidade, Paes disse que muitos imunizantes estão chegando e que é preciso planejar a volta à normalidade. "O que a gente tem que imaginar a partir daqui é o parâmetro que a gente vai adotar no Brasil. Nos Estados Unidos, em Nova York, com 70% de primeira dose abriu a cidade, no estágio que nós estamos hoje. A Europa fez com outro percentual. A gente vai olhar isso com calma, estamos analisando isso. Da mesma forma que no início do governo quando começou o calendário de vacinação eu falei 'vamos olhar para o futuro', disse.

O prefeito também falou sobre a variante Delta que tem se mostrado mais um desafio no controle da pandemia. "Agora o desafio é essa tal variante delta. Todas essas variantes assustam porque nem os epidemiologistas, os técnicos, conseguem saber o que de fato elas podem representar", destacou, ele também enfatizou o pedido para que a população siga respeitando as medidas de distanciamento e seguir utilizando a máscara.

No Rio, a vacinação já está na faixa etária de mulheres de 35 anos; na sexta, homens de 35 anos, e no sábado pessoas de 35 anos ou mais. A aplicação é da primeira dose para o público geral.

Medidas restritivas

As medidas restritivas para conter o avanço da covid-19 foram prorrogadas pela prefeitura até o próximo dia 26 de julho. Boates, danceterias e salões de festa continuam proibidos, assim como a realização de eventos que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.

Algumas determinações continuam flexibilizadas, como a permissão de ônibus fretados para entrar na cidade, também não há mais limite de horário para música ao vivo em bares e restaurantes; nesses locais, a distância entre mesas deve ser de 1,5 metro. Nas academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico ficam permitidas as aulas em grupos, com a ocupação dos ambientes limitada a um indivíduo a cada quatro metros quadrados.