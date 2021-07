Pedro França/Agência Senado Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias é acusado de envolvimento em outro esquema na pasta federal

A CEO da VTC Log, Andreia Lima, admitiu, em entrevista exclusiva, ter cobrado o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias pela assinatura de um aditivo de R$ 18 milhões em favor da empresa, valor 1.800% maior do que o avaliado pela área técnica da pasta. Ela negou, no entanto, que a companhia tenha pago propina para manter seus contratos com o governo. A VTC Log entrou na mira da CPI da Covid sob suspeita de irregularidades nos contratos com a pasta . Dias deixou o cargo no fim de junho.

Segundo a empresária, as cobranças faziam parte do esforço da empresa de resolver uma pendência que se arrastava há mais de um ano. O Ministério da Saúde e a VTC Log discordavam do critério adotado pela pasta para o pagamento de parte dos serviços prestados. Nas contas do ministério, a empresa deveria receber cerca de R$ 1 milhão. Para a empresa, o valor devido era de R$ 57 milhões. A VTC, então, fez uma proposta de R$ 18 milhões, que foi aceita.

Ela negou ter relação com políticos e disse apenas que conheceu o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, “em um evento”.

A senhora e Roberto Dias se falaram 135 vezes entre abril de 2020 e maio de 2021. O que explica todas essas ligações?

A razão disso foi o início da pandemia. Eu, na qualidade de diretora-executiva da empresa, fiquei no centro de distribuição em São Paulo. Começamos a enfrentar problemas porque os voos foram paralisados e precisávamos distribuir insumos para o ministério como álcool em gel, máscaras... Em virtude de uma situação que a gente nunca tinha vivido, o diretor de logística (Roberto Dias) foi o contato para organizar essa logística.

Nessas ligações, vocês também trataram do aditivo de R$ 18 milhões assinado em maio deste ano?

Eu cobrei, sim. Venho cobrando esse aditivo desde 2019. É um assunto que a gente vem tentando resolver desde o primeiro faturamento.

Isso explicaria a proximidade de algumas das ligações que a senhora fez a Roberto Dias com as datas de ofícios enviados cobrando o pagamento?

Não. As ligações eram, em geral, para tratar de questões operacionais dos nossos contratos (com o ministério).

A senhora tratou com alguém acima de Dias na hierarquia do ministério sobre esse aditivo?

As suspeitas da CPI da Covid em relação à VTC Log são de que ela teria pago vantagens indevidas a agentes públicos para manter e conquistar contratos como o governo. Isso ocorreu?

Nunca. Eu ratifico aqui que todos os nossos contratos são todos públicos. Só buscamos receber pelo nosso serviço prestado e nunca agimos de forma a pagar propina a ninguém. Eu afirmo para você que a empresa não atua com pagamento de propina seja lá para quem for.