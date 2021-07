Foto: Reprodução PM aguarda socorro após ter sido baleado

Uma briga entre dois policiais militares na manhã desta segunda-feira (19), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, terminou com um deles baleado. Segundo informações preliminares, um dos PMs atirou contra o colega após um desentendimento no estacionamento de um mercado no Parque Mambucaba. Ambos são sargentos e lotados no 33º BPM (Angra dos Reis).

O caso foi inicialmente levado para a 166ª (Angra dos Reis), mas acabou encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em Barra do Piraí. O policial baleado foi levado para o Hospital da Praia Brava. Ele foi socorrido e encontra-se lúcido, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Ainda em nota, a PM confirmou que um policial foi baleado em Angra dos Reis, mas alegou não ter detalhes sobre a dinâmica do crime. A assessoria acrescentou que ainda não possui confirmação sobre um segundo PM envolvido na ocorrência.