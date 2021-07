Reprodução Viaturas da Polícia Militar de Maceió

Um homem de 40 anos foi esfaqueado no bairro Cidade Universitária, em Maceió, por fazer xixi na porta de uma casa. A dona do imóvel viu a cena e agrediu a namorada da vítima, que também estava presente no local. Ao presenciar a confusão, o marido da dona de casa saiu da residência e esfaqueou o rapaz.

A vítima estava consumindo bebida alcóolica com sua companheira no momento do ato.

Segundo a Polícia Militar, o autor da facada fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre seu estado de saúde.