Polícia Civil Festa Clandestina foi encerrada pela Polícia Civil em São Paulo

Em mais uma ação da força-tarefa paulista, uma festa clandestina foi encerrada no bairro de Jardins , Zona Oeste da capital. No total, a polícia contou mais de 500 pessoas no evento da madrugada deste domingo (11).



Os ingressos para o show custavam até R$ 1.600 para homens, e R$ 1.000 para mulheres. A dupla Matheus e Kauan fazia um show no momento da batida policial.

A ação contou com a presença de agentes do Garra, da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Vigilância Sanitária e Procon.

A proprietária da casa, na rua Canadá, foi levada para o 78º Distrito Policial (Jardins) e um boletim de ocorrência foi registrado com base no artigo 268 do Código Penal, que pune desrespeito às normas sanitárias de prevenção à pandemia.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao G1 que havia aglomeração no local, com pessoas sem máscaras. Após o ocorrido, o local foi interditado.

Vídeo divulgado pela equipe de jornalismo da tv Bandeirantes: