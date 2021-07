Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo desta sexta-feira em São Paulo

Temperaturas mais quentes marcam a previsão do tempo desta sexta-feira (9), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 11ºC e a máxima de 23ºC.

O início da manhã deve ser marcado por nuvens e variações nas temperaturas, mas o entardecer faz com que as temperaturas aumentem. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 30% e 90%.