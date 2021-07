Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal realiza Operação Tracking contra criminosos que atacam Correios e agências bancárias





A Polícia Federal (PF) em Minas Gerais deflagrou, nesta quinta-feira (8), uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável por furtos e roubos em agências dos Correios e bancárias em diversos estados brasileiros. As informações são do jornal Estado de Minas.

Durante a Operação Tracking (em inglês, seguir pista ou alguém), são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2018 quando, em uma noite, criminosos tentaram roubar dinheiro de uma agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul do estado.

“Naquela oportunidade, os criminosos, que têm base operacional no estado de São Paulo, arrombaram as instalações dos Correios e tentaram subtrair dinheiro. As apurações identificaram que um grupo de três indivíduos, utilizando mais de um veículo, esteve na região no dia do evento”, relatou a Polícia.

A inteligência da PF chegou a outras pessoas que se juntaram ao grupo original para praticar outros crimes contra o patrimônio. O foco dos criminosos foram outras agências dos Correios em Jacareí (SP), Americana (SP) e Catalão (GO), e também uma agência bancária em Campo Limpo Paulista (SP).





A Polícia Federal declarou que somente no crime em Catalão, em maio de 2019, eles levaram cerca de R$ 184 mil. Os suspeitos podem cumprir pena de até 25 anos. Eles são investigados por furto qualificado, roubo e associação criminosa.