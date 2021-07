Reprodução / Seop - Rio de Janeiro Pessoas estavam aglomeradas e sem máscara na zona oeste da capital

A Prefeitura do Rio de Janeiro interrompeu uma festa clandestina a céu aberto com mais de cinco mil pessoas no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste da capital, na tarde desse domingo (4).

Os agentes de fiscalização da secretaria municipal de Ordem Pública (Seop-RJ) retiraram o público do local e multaram o responsável pelo evento , disse a pasta por meio de nota.

As imagens da festa cedidas pela secretaria à CNN Brasil mostram as pessoas aglomeradas e sem máscara no local. De acordo com a Seop, essa foi a maior festa fechada do ano na capital fluminense. A assessoria da pasta afirmou que não é fácil realizar uma ação como essa devido à lotação e possibilidade de tumulto.

Desde o início do ano, 143 festas já foram encerradas na cidade do Rio de Janeiro . Geralmente, a prefeitura não consegue entrar sozinha nesse tipo de evento clandestino e precisa de apoio da polícia.