Pixabay/Creative Commons Previsão do tempo em São Paulo

Tarde ensolarada e agradável marcam a previsão do tempo deste sábado (3), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 11ºC e a máxima de 23ºC.

A madrugada ainda será fria, mas as temperaturas devem aumentar durante a tarde. O sábado, no entanto, deve terminar com nuvens e ventos fortes. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 30% e 85%.