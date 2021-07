Reprodução/TV Globo Incêndio atingiu casa na zona norte de SP

Nesta sexta-feira (2), três crianças morreram após um incêndio atingir uma casa na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo . Duas delas tinham dois anos e a terceira, cinco. Outra criança de seis anos conseguiu escapar.

O incidente ocorreu na Rua Euchário Rebouças de Carvalho. Os vizinhos disseram que o incêndio começou dentro da casa por volta das 17h e, depois, atingiu a garagem.

O fogo foi contido por oito viaturas do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações, as quatro crianças estavam sozinhas e duas delas eram irmãs. Duas famílias de imigrantes bolivianos vivem no local.

A Prefeitura de São Paulo informou que acionou a Defesa Civil e vai comunicar ou não a interdição do imóvel após uma avaliação.