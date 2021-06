Reprodução/Twitter Cambará do Sul (RS) teve sensação térmica de 9 graus negativos

Após registros de neve nos três estados da região Sul do país na segunda-feira , foi observada uma sensação térmica de 9 graus negativos em Cambará do Sul (RS) nesta terça-feira, segundo dados da MetSul, enquanto o frio avança Brasil adentro. Nas últimas 24 horas, porém, nevou, ainda que de forma leve, apenas no Rio Grande do Sul. Tal fenômeno foi impulsionado pela passagem da tempestade subtropical Raoni na costa e foi observado em Caxias do Sul, Flores da Cunha, Gramado, Canela e Soledade, de acordo com o serviço meteorológico.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a tempestade, cujo nome significa “grande guerreiro” em tupi-guarani, tinha sido classificada como um ciclone conforme se aproximava da costa brasileira no dia anterior. A MetSul divulgou uma imagem de satélite da passagem da Raoni.

O serviço meteorológico explica que a tempestade subtropical identificada facilita ocorrências de neve por começar a faltar frio em camadas mais altas da atmosfera, mesmo havendo instabilidade e ar muito gelado em camadas baixas, perto da superfície. Ao longo de quarta-feira, qualquer possibilidade de nevar desaparece com menos frio em altitude a tempo mais aberto.

Embora não tenha nevado em Santa Catarina, impactos da passagem da tempestade foram percebidos pela queda de temperatura e congelamento de pistas. O INMET registrou 7,5 graus abaixo de zero, a menor do ano no país, através da estação no Morro da Igreja, entre os municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici. Com a abertura do tempo e noites de tempo mais seco, a expectativa da meteorologia é por geada nos próximos dias, com madrugadas mais frias e dias com temperaturas maiores. Diante dos riscos em rodovias, a Polícia Militar catarinense interditou a Serra do Corvo Branco, em Grão Pará (SC) até 8h de quinta-feira. A polícia interrompeu também o tráfego na Serra do Rio do Rastro pela presença de gelo.

Você viu?

De acordo com dados da rede de estações automáticas do INMET, a menor mínima nesta terça-feira no Rio Grande do Sul foi em São José dos Ausentes com 2,9 graus negativos. General Carneiro, no Paraná, teve 3,9 graus negativos.

O ar polar que avança pelo continente levou queda de temperaturas em outras regiões brasileiras,em parte do Centro-Oeste, do Sudeste e até do Norte. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, termômetros indicaram 1 grau negativo em Bela Vista e 0,6 abaixo de zero em Iguatemi.

O frio mais intenso no Sudeste ocorreu no setor mais a Oeste de São Paulo, onde o tempo estava mais seco e aberto na madrugada. O INMET registrou 4 graus em Rancharia e 4,1 graus em Presidente Prudente.

Na região Norte, a queda da temperatura foi acentuada devido ao avanço do ar frio de origem polar pelo interior do continente. Registrou-se friagem na região amazônica com mínimas até abaixo de 10 graus. Segundo o INMET, as mínimas desta terça-feira chegaram a 8,5 graus em Vilhena (RO), 14,8 graus no Parque Estadual Chandelles (AC), 15,8 graus em Comceição do Araguaia (PA) e 17,8graus em Lábrea (AM).