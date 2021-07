Rovena Rosa/Agência Brasil Previsão do tempo para São Paulo é de dia frio

Tempo nublado e chuviscos marcam a previsão do tempo desta terça-feira (29), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 11ºC e a máxima de 16ºC.

Garoa e chuviscos se alternam durante o dia e, com o entardecer, a tendência é que as temperaturas caiam e a sensação de frio domine. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 65% e 95%.