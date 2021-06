Beth Santos/Prefeitura do Rio Prefeito Eduardo Paes

O pai do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) , morreu na última sexta-feira, 25, em decorrência de complicações da covid-19. Valmar Souza Paes, 78, estava intubado em um hospital particular da Zona Sul do Rio, onde ficou internado por dois meses.

Na época em que foi intubado, Paes, que também tinha contraído a doença, pediu orações para a melhora do pai. "Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha mãe já zerados da covid-19. Só falta meu coroa que - se Deus quiser - sai dessa em breve. Peço a oração de todos por meu pai", escreveu.

Advogado, Valmar Paes era baiano, casado há 54 anos com Consuelo Paes e deixa três filhos e cinco netos.