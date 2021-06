Reprodução/Twitter Manifestação contra Bolsonaro neste sábado (26) em SP

Este sábado (26) foi marcado por manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em algumas capitais do Brasil. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, os atos aconteceram pela manhã. Já em São Paulo, manifestantes se reuniram no final da tarde.



Entitulados de "geração de 68", os participantes das manifestações lembraram a Passeata dos Cem Mil , que aconteceu em 26 de junho de 1968. Na ocasião, a sociedade se reuniu na cidade do Rio de Janeiro para lutar contra a ditadura militar .

53 anos depois, os manifestantes levantaram cartazes com os dizeres "ditadura nunca mais", "genocida corrupto" e "impeachment já! Bolsonaro na prisão". Abaixo, confira imagens e vídeos dos atos:



Aconteceu hoje no Rio de Janeiro um ato simbólico após 63 anos da passeata dos 100 mil com a geração de 68 em que resistiu bravamente a ditadura militar, com aqueles que eram estudantes, que lutaram pelo movimento estudantil e pela democracia. pic.twitter.com/e3jh3JM0ne — UJS (@UJSBRASIL) June 26, 2021





O ato está descendo em direção a Rua Maria Antônia para se encontrar com o ato da Geração de 68! #ForaBol卐onaroGenocida #ForaBolsonaro pic.twitter.com/6QgPxTcAj1 — Professor Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) June 26, 2021





Começando o ato da geração de 68 no dia que a Passeata dos 100 mil completa 53 anos. Sempre na Luta! pic.twitter.com/XtDy0uh8nc — Chico Alencar (@chico_psol) June 26, 2021





Neste 26 de junho, DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À TORTURA, a "Geração 68" promove manifestações em frente ao antigo DOPS (BH) onde será instalado o futuro MEMORIAL DOS DIREITOS HUMANOS DE MINAS GERAIS. #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/mJb9dMXJ2O — Robson Sávio Reis Souza (@RobsonSavio) June 26, 2021