O novo Museu do Ipiranga será entregue em setembro de 2022. O governador João Doria (PSDB-SP) anunciou que a reforma do Museu já avançou 63% e será inaugurado no ano do bicentenário da Independência do Brasil.

Segundo o governador, é um "orgulho poder contribuir com a preservação da história do nosso país".

O governador ainda afirmou que o desejo de ver o Museu funcionando é algo que o acompanha desde a época em que foi prefeito de São Paulo. De acordo com João Doria, a reforma do Museu é uma das metas dele como gestor do Estado.

"Eu, quando prefeito da cidade de São Paulo, passava pelo Museu, sempre que visitava o Ipiranga, e via aquele museu fechado, 10 anos, paralisado. Quando assumi o governo de São Paulo, coloquei como meta recuperar o museu do ipiranga", disse.

João Doria ainda reiterou o apoio da iniciativa privada, que investiu recursos na reforma do Museu do Ipiranga, museu público mais antigo da cidade de São Paulo, que faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. Para o governador a reabertura é motivo de "orgulho para São Paulo e um orgulho para o Brasil".

