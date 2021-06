Foto: CBMMG Bombeiros desprenderam mão de funcionária em máquina de pão de queijo

Enquanto trabalhava na manhã desta terça-feira, dia 22, uma mulher ficou com a mão presa numa máquina de fazer pão de queijo em Contagem (MG). Para que pudesse se soltar, precisou do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) . Segundo a corporação, foram enviadas ao local quatro viaturas. Imagens divulgadas mostram a atuação de vários militares ao redor do aparato. O acionamento foi realizado por volta das 7h20.

A funcionária, na faixa dos 40 anos de idade, se manteve consciente durante toda a operação, embora tenha informado aos bombeiros ter sentido muita dor .

As equipes disseram que conseguiram rotacionar o rolo da máquina no sentido contrário, de forma que a vítima se desprendeu sem alta gravidade . Ela foi atendida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida a um hospital da região.