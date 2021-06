Reprodução Manifestação contra Bolsonaro em Brasília neste sábado (19)

Manifestantes saíram às ruas para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa das vacinas em diversas cidades do Brasil. Até as 11h30, os atos ocorriam em Brasília e mais 8 capitais: Aracaju, Campo Grande, João Pessoa, Maceió, Palmas, Recife, São Luís e Teresina.

Há atos, também, em outras localidades, como Campina Grande (PB) e Caxias (MA). À tarde, atos devem acontecer em cerca de 300 cidades ao redor do país.

As pessoas que foram às ruas na manhã deste sábado, em geral, usavam máscara e mantinham certa distância. Houve, porém, aglomeração em alguns momentos.

Os atos dão continuidade ao movimento que levou milhares às ruas no último dia 29, e iniciou uma nova fase de mobilização de movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de oposição. Organizadores dos atos pretendem 1 milhão de pessoas às ruas neste sábado— o dobro do que foi registrado no último movimento.