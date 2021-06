Reprodução Bebê é encontrado morto após ser levado por deslizamento de terra em Maceió

O corpo de Benjamin - um bebê de 10 meses de idade - foi encontrado na tarde desta terça-feira (15) após operação de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros . A casa de sua família, localizado em Chã de Jaqueira, em Maceió , foi atingida por um deslizamento de terra. As informações são do portal G1.

A mãe do bebê , Cristiane Rodrigues da Silva, de 35 anos, ressaltou que o seu filho encontrava-se no seu colo no momento do acidente. Porém, não conseguiu segurá-lo devido a força da enxurrada.

Anderson da Silva, de 35 anos, o pai de Benjamin, também ficou ferido. Ambos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e encontram-se fora de perigo. O estado de saúde dos pais do bebê é considerado estável.





A capital alagoana está sofrendo com fortes chuvas. Barreiras e alagamentos ocorrem em vários pontos da cidade. Em apenas um dia, choveu mais de 100 milímetros em determinados pontos de Maceió . A quantia é relativa a 25% do esperado para o mês.