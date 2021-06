Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo em São Paulo

Sensação de frio e poucas nuvens marcam a previsão do tempo desta terça-feira (15), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 12 °C e a máxima de 22 °C.

A terça-feira deve amanhecer fria e as temperaturas aumentam gradualmente durante o dia. A máxima, no entanto, deve chegar apenas aos 22 °C. Não há previsão de chuvas. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 42% e 95%.