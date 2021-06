Reprodução Ministério da Saúde soube do possível colapso em Manaus um mês antes da crise hospitalar

Informações obtidas através de documentos pela CPI da Covid , mostram que o Ministério da Saúde - comandada pelo ex-ministro Eduardo Pazuello - foi avisado quase um mês antes do colapso em Manaus, sobre a escassez de respiradores no Amazonas e sua crescente demanada por ventiladores pulmonares. As informações são do portal Uol.

Senadores membros da comissão parlamentar de inquérito indicam que há evidências de que o governo Bolsonaro ignorou constantes alertas. Parlamentares também defendem a tese de que o governo demorou para 'entrar em ação' e auxiliar o governo federal a enfrentar a grave crise hospitalar.

Segundo documentos do próprio Ministério da Saúde, em apenas 16 dias - entre 18 de dezembro de 2020 e 02 de janeiro de 2021 - o estado do Amazonas solicitou 218 respiradores. Foram 140 na primeira data e 78 na última. Não há informações de respostas enviadas para as solicitações.





Membros da CPI avaliam que, de acordo com as informações recebidas, é possivel concluir que Manaus - já naquela época - era uma 'bomba-relógio'.