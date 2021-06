Reprodução/Instagram RJ: Prédio em Muzema é liberado pela Defesa Civil após moradores ouvirem estalos

































A Defesa Civil esteve presente nesta madrugada para investigar um prédio em Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, após moradores relatarem estalos ouvidos dentro de alguns apartamentos. Rachaduras no local também preocuparam os residentes.

A Subprefeitura de Jacarepaguá, em nota, informou que "Às 4 da manhã recebemos um chamado e prontamente nos encaminhamos para o local, os moradores estão assustados com os acontecimentos dos últimos dias. O prédio foi isolado preventivamente pelo Corpo de Bombeiros , em seguida foi liberado pela Defesa Civil, o subsecretário coronel Márcio Motta está presente".





Os moradores de oito prédios na Muzema , na Zona Oeste do Rio, tiveram que deixar as edificações às pressas, na madrugada desta segunda-feira, após estalos serem ouvidos. Eles perceberam rachaduras nas construções. Os imóveis ficam num condomínio e outros, no entorno, também foram esvaziados.

Os prédios ficam na Estrada de Jacarepaguá 115. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a via esteve interditada para a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros. O local já foi liberado, bem como o prédio analisado pela Defesa Civil.



Em 2019, 24 pessoas morreram num desabamento ocorrido na Muzema. Dois prédios ruíram na ocasião. As construções eram irregulares e chegaram a ser interditadas duas vezes. A região é controlada pela milícia .

Você viu?





No último dia 3, pai e filha morreram após um prédio desabar em Rio das Pedras, também na Zona Oeste. Outras quatro pessoas ficaram feridas.