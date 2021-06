Reprodução/Ministério da Saúde Queiroga vacinou ministro das Relações Exteriores

Nesta segunda-feira (14), o ministro da Saúde Marcelo Queiroga aplicou a vacina contra a Covid-19 no ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A imunização ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, no Guará (DF).

"Estamos todos juntos para trazer essa esperança para a população do Brasil, seguindo a determinação do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro ", disse Queiroga.



Além de França e Campos Neto, o ministro também imunizou diversos pacientes que estavam na unidade. "A sociedade tem que pleitear a vacina. A vacina é tudo", afirmou a uma das pessoas vacinadas na UBS . O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, também estava no local.

O momento foi registrado pelo chefe da Saúde e compartilhado nas redes sociais. "No Posto de Vacinação do Hospital do Guará-DF, acompanhei o andamento do PNO e, aproveitei a oportunidade para vacinar quem estava na fila. Entre eles, o ministro do @itamaratygovbr, Carlos França e o pres. do BC, Roberto Campos Neto.", escreveu.