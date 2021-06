Divulgação/Agência Senado/Leopoldo Silva Mayra Pinheiro na CPI da Covid

Conhecida como 'Capitã Cloroquina ', a secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14) em Brasília. Segundo informações da coluna do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles, a médica recebeu o imunzante da AstraZeneca .

Mayra foi ouvida pela CPI da Covid no dia 25 de maio . Ela foi a responsável pela implementação do TrateCov, aplicativo do Ministério da Saúde que receitava remédios ineficazes (como cloroquina e ivermectina) para a Covid-19, incluindo crianças e gestantes.