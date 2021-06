Edésio Ferreira/EM/DA Press Carreta tomba, choca em residências e deixa feridos em Belo Horizonte, MG





Uma carreta perdeu o controle e atingiu duas casas na madrugada desta segunda-feira (14), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista. As informações são do jornal Estado de Minas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do KM 458, por volta de 1h40 da madrugada. O caminhão transportava granulado de cal virgem, gerando uma poeira intensa na rodovia.

As residências afetadas pelo acidente ficam à margem da rodovia. O condutor foi encaminhado para o Hospital João XXIII. Ainda não há detalhes sobre as demais vítimas.





Segundo a PMRv, às 6h40, ainda havia três faixas interditadas no sentido Vitória. O trânsito foi desviado para Sabará, na Grande BH. O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) prestou apoio no local.