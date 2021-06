Reprodução Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko





O sucessor natural de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que foi morto pela Polícia Federal do Rio no sábado (12), é o irmão do miliciano, Luis Antônio da Silva Braga, também conhecido como Zinho. Mas, segundo apurou O Globo, informações da inteligência da Polícia Civil dão a entender que Zinho deve enfrentar resistência de outros criminosos.

O principal nome que pode bater de frente com Zinho é Danilo Dias Lima, o Tandera, ex-aliado de Ecko que atua na Baixada Fluminense. Além dele, a polícia considera que Garça e Latrel, conhecidos como "homens de guerra" de Ecko, também estariam no páreo.

Antes, quem estava à frente do grupo paramilitar era Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, irmão de Ecko e também morto em uma ação da polícia, em 2017. A partir daí, quem assumiu foi Ecko e, com sua morte, caso Zinho assuma, será o terceiro dos irmãos Brags a comandar a maior milícia do Rio.

