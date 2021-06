Reprodução/Acervo pessoal Homem encontrado em bueiro de Jundiaí





Policiais militares encontraram um homem de 35 anos dormindo dentro de um bueiro no bairro dos Bandeirantes, em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo. Ao G1, os soldados Cleon e Alirando disseram que a equipe foi informada sorbre o morador de rua que tem o costume de dentro do bueiro no sábado (12).



Ainda dentro do bueiro, o homem não conteve o choro e revelou que tem problemas com drogas, que sente dor nas pernas e frio aos policiais. Ele também disse que não tinha mais contato com sua família.



Segundo Cleon afirmou ao G1, os PMs tentaram o levar ao abrigo da prefeitura, mas ele negou. Depois que os dois lhe deram um chocolate e foram atrás de comida, ele não foi mais localizado.

Vale lembrar que pessoas em situação de rua são encaminhadas aos abrigos apenas quando eles aceitam a abordagem. Segundo a Prefeitura de Jundiaí informou ao G1, os que recusam a ida ao abrigo, respondem a um formulário para mapeamento e recebem cobertores, roupas, alimentação e kits de higiene.