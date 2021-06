Festa clandestina com mais de 500 pessoas é encerrada no litoral de SP Festa ocorreu em São Vicente, no litoral paulista. Desde a última quinta-feira (10), a cidade segue com lotação máxima dos leitos de UTI Covid-19.

Por Agência Brasil | | Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil | 13/06/2021 12:03