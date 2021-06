Agência Brasil Cascavel-CE realiza vacinação por ordem de chegada e causa aglomeração

O município de Cascavel , localizado na Grande Fortaleza, promoveu uma aglomeração entre as pessoas com comorbidades - neste sábado (12) - após adotar o sistema de distribuição de senhas para imunização contra a covid-19. As informações são do portal G1.

Através de um formulário on-line, moradores que puderam se cadastrar e retirar uma senha por ordem de chegada. Com isso, muitos 'dormiram na fila' para garantir a imunização. Muitos passaram a madrugada nos entornos dos postos de atendimento para não perder a vacinação .

Vanda Maria do Nascimento Lima, doméstica de 51 anos, chegou na escola Escola Júlia de Melo as 07h da manhã para ser vacinada. "Eu não desisti. Eu fiquei e consegui a minha senha. Muita gente me encontrou no meio do caminho e disse que eu voltasse, e eu não desisti. Teve gente que dormiu aqui. As primeiras pessoas chegaram ontem, às 21h para conseguir uma senha."

Já Jane Rocha e Silva, agricultora de 46 anos e moradora do distrito de Guanacés, andou três quilômetros a pé para chegar numa rodovia próxima a sua residência e pagar um motorista para deixá-la no ponto de vacinação . Ela toma remédios cardiológicos e para regular a pressão alta.

Você viu?

"[Houve] muita desorganização. O certo era eles irem aos distritos. A gente sai correndo risco nas beiras das pistas atrás de carro. De lá para cá eu pago R$ 10. Dez para vir e dez para ir. E se eu não tivesse? Saí (de casa) no escuro, cheguei era 5h10. Fiquei assustada, cheguei pedindo para alguém ligar para os meus filhos porque eu não sabia que horas ia voltar, pensava que era ligeiro. Dizem que não é para ter aglomeração , mas o que é isso aqui?", questionou Jane.

Em resposta, Margareth Teles, secretária da Saúde de Cascavel , ressaltou que a quantidade de doses disponibilizadas para o município era o suficiente para atender aos cadastros realizados até o dia 7 de junho.





"O próprio sistema não nos permite tirar por data. Então, inviabilizou para que nós convoquemos, nominalmente, seguindo uma sequência lógica de agendamentos por data. Nós trabalhamos a população, divulgamos pontos de vacinação , que não é só esse. Dividimos as faixas etárias, também as categorias, nós estamos com profissionais da educação em outro local, outra categoria de faixa etária em outro local, em um posto de saúde. E aqui nós temos em torno de 1.200 vacinas para esse público, e assim nós fizemos", explicou a secretária.