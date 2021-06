PMMG/Divulgação Agentes da PM prenderam o suspeito de ter torturado a mulher





Uma mulher de 36 anos saltou de um veículo em movimento na Avenida Amazonas em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (9), para fugir do marido que a torturava por mais de quatro horas.

De acordo com boletim de ocorrência, assim que a moça escapou, ela teria feito contato com a Polícia Militar. Aos agentes, a mulher revelou ter passado por uma sessão de tortura, praticada pelo marido, com certa crueldade. Ele teria espancado a vítima e feito ela passar a noite segurando uma garrafa com os braços erguidos.

A vítima revelou aos policiais que o relacionamento de dez anos tinha histórico de violência e que o marido também agredia a filha, de 14 anos.





O suspeito foi preso em casa, no Bairro São Jorge, Região Noroeste de Belo Horizonte, enquanto se preparava para a fuga. Na residência a Polícia encontrou armas de fogo, munição, cocaína e duas toucas ninja. O homem já tinha várias passagens pela polícia e era citado em ao menos três mandados de prisão em aberto.