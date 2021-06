Abraão Cruz/TV Globo Trabalho de buscas após desabamento de prédio na Zona Sul de São Paulo





Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após a estrutura de um prédio em demolição desabar na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 8h40 na rua Luís Goes.

Ao todo, 15 viaturas foram ao local. A primeira pessoa retirada dos escombros foi um homem de aproximadamente 30 anos, socorrido com ferimentos na mão. As outras duas vítimas ficaram soterradas e morreram no local. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Veja a ação do Corpo de Bombeiros:





De acordo com o portal G1, o acidente ocorreu após o trator que executava o serviço de demolição colidir com a edificação, que desabou sobre os trabalhadores.