Reprodução/ Governo Federal Presidente Jair Bolsonaro se pronunciou em rede nacional nesta quarta-feira 2 de junho

O pronunciamento oficial feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (2), gerou protestos em todo país. Brasileiros se manifestaram batendo panelas e gritando palavras de ordem durante o discurso.

Vídeos mostram pessoas acendendo e apagando as luzes de suas casas. Nos registros pode-se ouvir gritos de "Fora Bolsonaro", "Bolsonaro Genocida" entre outras manifestações contra o presidente.

Em seu discurso, Jair Bolsonaro defendeu seu governo citando os feitos e obras realizadas em relação ao combate da pandemia do novo coronavírus. Ele também citou o sancionamento do Pronampe e a confirmação da realização da Copa América de 2021 no Brasil.

O pronunciamento feito hoje em rede nacional é reflexo da pressões feitas pela CPI da Covid . A comissão de senadores investiga as ações — e a ausência delas— do governo federal no enfrentamento da crise epidemiológica de covid-19 .