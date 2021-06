Reprodução Governador do Amazonas é alvo de operação da Polícia Federal

As cidades de Manaus e Porto Alegre foram alvos de operações de busca e apreensão da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (02). No total, foram realizadas 19 buscas e seis prisões temporárias. Wilson Lima, governador do Amazonas , está entre os envolvidos na operação policial.



Agentes realizaram a apreensão de documentos do chefe do executivo estadual tanto na sua residência, quanto na sede do governo. O secretário de saúde, Marcellus Campêlo, também teve sua casa como alvo, bem como o Hospital Nilton Lins e a residência do seu proprietário.



Denominado de Operação Sangria, as ações dos agentes federais de segurança investigam supostos crimes como fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos e organização criminosa.





Investigações preliminares atestam que há indicios de contratações fraudulentas, por parte da Secretaria de Saúde do Amazonas, beneficiando empresários locais com a construção de um hospital de campanha. As orientações teriam sido dadas pelo Governo do Estado.