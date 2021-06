Wikimedia Commons Previsão do tempo em São Paulo

Sensação de frio no início da manhã com aumento da temperatura ao longo do dia marcam a previsão do tempo desta quarta-feira (2) na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 13 °C e a máxima de 26 °C.

O clima voltará a ficar seco na grande São Paulo, com madrugadas e manhas frias, e céu aberto até entardecer, contudo, é ligado o alerta em relação à baixa qualidade do ar. Não há previsão de chuvas. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 35% e 90%.