Reprodução Pé Grande, criatura lendária dos Estados Unidos

O estado de Oklahoma , nos Estados Unidos, estabeleceu uma recompensa multimilionária de US$ 3,88 milhões para quem conseguir capturar seu morador mais famoso, o Big Foot, ou Pé Grande — criatura lendária que viveria na forma de um grande macaco nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá.

No início deste ano, a recompensa era de US$ 2,7 milhões, segundo um projeto de lei apresentado pelo governador do estado, Justin Humphrey.



"Não é caçar, nós não caçamos o Pé Grande, ninguém quer machucar o Pé Grande, nós queremos fazer uma captura ao vivo e humana do Pé Grande", disse Humphrey.

"Queremos que o mundo inteiro venha para o sudeste de Oklahoma e para o estado de Oklahoma e se envolva em nossa generosidade."