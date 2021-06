Reprodução Professor preso em Goiania por ter faixa contra Bolsonaro em seu carro

Um professor foi preso nesta segunda-feira (31), em Goiânia, após se recusar a retirar do capô de seu carro uma faixa com a mensagem "Fora, Bolsonaro genocida". Arquidones Bites Leão é professor da rede pública estadual e secretário estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Goiás.

Segundo Arquivaldo Bites, irmão do professor, ele foi abordado por policiais militares que disseram que a mensagem era caluniosa, obrigando-o a removê-la. Com a recusa de Arquidones, o policial deu voz de prisão. A abordagem policial foi filmada, veja o vídeo abaixo.

A ditadura está a plenos pulmões. A polícia militar de Goiás acaba de prender o dirigente estadual do PT Arquidones Bites por ter em seu carro um adesivo escrito “Bolsonaro Genocida”.



Vamos compartilhar ao máximo e quem estiver em Goiânia, vai direto para a Polícia Federal. pic.twitter.com/kdlYmmCKDM — Gabriel Eduardo (@oblogdobiel) May 31, 2021





Na delegacia, o professor, que ajudou a organizar os atos contra o governo no último final de semana, alega ter sido espancado pelos policiais.

A Polícia Federal e a PMGO ainda não se posicionaram sobre o caso.