Simone dos Santos Rodrigues, revelou no dia 22 de janeiro deste ano, que tinha planejado matar o pastor Anderson do Carmo , durante o plenário do Tribunal do Júri de Niterói, onde era interrogada. A filha biológica de Flordelis, de 41 anos, contou que tudo ocorreu sem que sua mãe soubesse. As informações são do jornal Extra.

Flordelis que aparentou se surpreender com as revelações da filha, braço direito na casa, passou a apoiar Simone após ela revelar ter cometido o crime devido às investidas sexuais da vítima e, depois, por ter sofrido abusos sexuais.



Para inocentar a mãe, Simone repetiu suas declarações ao Conselho de Ética na Câmara, no fim de abril. Na próxima semana, o relator do processo, deputado federal Alexandre Leite, dará parecer contra ou a favor da cassação de Flordelis.

Simone não trabalhava fora, e recebia R$ 1,3 mil, por semana, para abastecer a residência onde moravam cerca de 30 pessoas, antes de ser presa em agosto de 2020. Fiel escudeira da mãe, na casa, as duas costumavam se trancar no banheiro para ficarem sozinhas.





Há relatos de integrantes da família de que Simone e seus filhos eram as pessoas com mais privilégios na casa , contando com alimentos e roupas diferenciados. Apesar da relação estreita com a mãe, Simone não participava ativamente na igreja da família. Entretanto, os membros do Ministério Flordelis sabiam da posição de Simone junto à mãe.