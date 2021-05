Polícia Civil de São Paulo Polícia fechou festas clandestinas em São Paulo com mais de 700 pessoas

O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo encerrou, na noite deste sábado (29), dois eventos clandestinos em bares nos bairros de Pinheiros e Bela Vista, na capital. Mais de 700 pessoas estavam nos estabelecimentos no momento da fiscalização. As ações foram deflagradas pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), em conjunto com Vigilância Sanitária do Estado, Procon-SP e órgãos fiscalizadores do município.

A festa clandestina flagrada em um bar de Pinheiros reuniu cerca de 600 pessoas, e 500 delas não faziam uso da máscara. Os policiais apreenderam grande quantidade de bebida alcóolica, uma mesa de som, uma mesa de iluminação, dois processadores, um notebook e cinco máquinas de cartão. Quatro funcionários do local foram conduzidos ao distrito policial e autuados por infração de medida sanitária preventiva .

No bairro Bela Vista , uma festa com 150 pessoas foi fechada, e 95 não usavam máscara. Os policiais apreenderam bebidas alcóolicas, duas mesas de som e duas máquinas de cartão. Três funcionários do local foram encaminhados ao distrito policial, onde foram autuados por infração de medida sanitária preventiva.

Foi solicitada perícia para os dois locais. Os casos foram registrados pela 2º Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda (Disccfaz), do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Ao todo, a Vigilância Sanitária inspecionou e orientou 30 pontos comerciais na capital, entre a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30). Nove estabelecimentos foram autuados por descumprimento de horário de funcionamento, aglomeração e falta do uso de máscaras de proteção facial. Os bairros inspecionados foram Penha, Centro, Vila Olimpia, Itaquera, Tatuapé, Bela Vista e Pinheiros, os dois últimos onde foram encontrados os maiores eventos.

Também entre a noite de sábado (29) e a madrugada de domingo (30), a Polícia Militar atuou de forma preventiva no Estado em 43 ações de apoio, flagrando 444 pontos de aglomeração. Mais de 40 mil veículos foram vistoriados e 113 pessoas foram detidas.

Desde 26 de fevereiro as forças de segurança paulista atuaram em mais de 4,5 mil ações de combate a aglomerações em todo o Estado. A Polícia Militar apoiou 2.270 operações em pontos com aglomerações. Já a Polícia Civil participou de mais de 2,3 mil ações. As ações resultaram em mais de 10 mil suspeitos presos.

Como denunciar uma aglomeração?

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também no site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail [email protected], do Centro de Vigilância Sanitária.