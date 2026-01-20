Foto: Reprodução Aurora Boreal iluminou o céu com intensidade excepcional em várias partes do Hemisfério Norte

Uma forte tempestade geomagnética fez com que auroras boreais fossem avistadas em todo o Canadá e na metade norte dos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (19), além de partes da Europa, incluindo Alemanha, Suíça e Ucrânia.

A maior tempestade em mais de duas décadas é resultado de uma grande erupção de partículas carregadas, que deixaram o Sol no domingo. A sua chegada era esperada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) para esta segunda ou terça-feira.

A tempestade geomagnética ocorre quando há grande perturbação no campo magnético da Terra, causada por uma tempestade solar.

Tempestade "muito rara"

A tempestade de segunda-feira à noite foi "muito rara", disse a NOAA. A agência informou ainda que o evento atingiu condições de nível G4 — ou seja, a segunda categoria mais alta — às 19h38 de segunda-feira na hora de Greenwich (16h38 em Brasília).

A plataforma de astronomia Spaceweather relatou que a nuvem de ejeção percorreu a distância entre o Sol e a Terra em cerca de 25 horas. Normalmente, uma nuvem semelhante levaria de três a quatro dias para completar o trajeto.

Segundo Shawn Dahl, coordenador de serviços do Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, a última tempestade de radiação solar dessa magnitude atingiu a Terra em 2003.

Tempestades de radiação solar podem representar risco para objetos no espaço e operações de satélites. O fenômeno também pode causar problemas de voltagem.

Onde deu para ver a aurora boreal?

Na noite de segunda-feira, as auroras boreais iluminaram o céu em várias regiões da Alemanha, informou o Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

A intensidade da tempestade fez com que as cores das auroras fossem visíveis até mesmo nos Alpes, a uma latitude mais baixa.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a NOAA afirmou que pessoas nos estados do norte e centro do território continental poderiam "observar a aurora, caso seja noite e as condições meteorológicas permitam".

As tonalidades verdes, vermelhas e púrpuras dessas raras luzes também poderiam ser vistas até mesmo no Alabama e norte da Califórnia, acrescentou a agência.

ht/ra (ots, AP, AFP, dpa)