Foto: Reprodução Mamdani durante posse em cerimônia privada, antes de repetir juramento em evento público

Milhares de pessoas, incluindo figuras políticas, compareceram nesta quinta-feira (01) para dar as boas-vindas ao novo prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, em sua posse em frente à prefeitura, apesar das ruas congeladas e das temperaturas abaixo de zero.

A cerimônia, que começou por volta das 13h30 (horário local), incluiu a posse de Mamdani e de outros dois funcionários eleitos: o defensor público Jumaane Williams e o controlador Mark Levine, responsável pela auditoria das agências públicas.

Cerca de 4 mil pessoas foram oficialmente convidadas, mas a equipe do novo prefeito, que já havia realizado uma cerimônia de posse privada na noite anterior, organizou este evento público como uma celebração comunitária para que os moradores pudessem participar. Cerca de 40 mil pessoas eram esperadas para o evento.

Mamdani, de 34 anos, foi o último dos três políticos a tomar posse, sob a orientação do senador Bernie Sanders, embora os discursos na cerimônia tenham se concentrado quase exclusivamente nele, começando com o da congressista Alexandria Ocasio-Cortez, que fez o discurso de abertura.

Juramento sobre o Alcorão

Assim como fez na noite anterior, o primeiro prefeito muçulmano da cidade prestou juramento levando a mão sobre uma cópia do Alcorão.

Após o discurso do prefeito, estão programados shows e DJs para animar o evento, que os organizadores descrevem como uma grande "festa de bairro" ao longo da famosa avenida Broadway.

"Esta é uma posse para todos, porque eleger este prefeito e esta visão é uma empreitada ambiciosa. Ela nos chama de volta à vida pública. É hora de cuidarmos dos nossos vizinhos, estarmos com eles e retornarmos à vida comunitária", disse Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortez, que tem idade semelhante à de Mamdani e também pertence à ala mais progressista do Partido Democrata, enfatizou que ele é o primeiro prefeito muçulmano, o primeiro prefeito imigrante em quase um século e o mais jovem em várias gerações, mas aspira a ser "um prefeito para todos nós".

Enquanto isso, o imã Khalid Latifm, diretor executivo do Centro Islâmico local e amigo e mentor de Mamdani, fez um discurso apaixonado, acompanhado por outros líderes religiosos, instando o prefeito a trabalhar "em estreita proximidade com as pessoas que estão sofrendo" e a não ceder à "pressão".

"Não vamos permitir que ninguém tenha que escolher entre pagar o aluguel e ter dignidade, entre remédios e comida, entre ficar e sobreviver", disse ele.

Hino no começo, festa no final

Entre as figuras políticas presentes no evento estavam os dois ex-prefeitos, Eric Adams e Bill de Blasio, o senador Chuck Schumer, a procuradora-geral Letitia James e o vereador do Harlem, Yusef Salaam.

O evento começou com uma apresentação do hino nacional americano pelo ator Javier Muñoz, conhecido por seu papel principal no musical da Broadway "Hamilton", e contou com um recital do poeta Cornelius Eady, que compôs uma obra especialmente para a ocasião.

md (EFE, AFP)