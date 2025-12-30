CIA Sede da CIA, Virginia (EUA)





A Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) realizou um ataque com drone na semana passada contra uma instalação portuária na Venezuela, marcando a primeira operação conhecida dos Estados Unidos dentro do país, informou o jornal americano The New York Times nesta segunda-feira (29/12).

Segundo a publicação, o ataque teve como alvo um cais que autoridades americanas acreditam ser usado pela organização criminosa transnacional Tren de Aragua para armazenar narcóticos e prepará-los para embarque por navio.

As fontes, falando sob condição de anonimato, indicaram que não havia ninguém presente no momento do ataque e que não houve vítimas fatais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que os Estados Unidos foram responsáveis ​​pelo ataque, embora tenha se recusado a fornecer detalhes sobre como ele foi realizado ou quem o executou. "Houve uma grande explosão na área do cais onde as drogas são carregadas nos navios", disse o republicano a repórteres em seu resort particular na Flórida, Mar-a-Lago.

O governo venezuelano não comentou diretamente a operação, enquanto o ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello, denunciou uma série de ações envolvendo "assédio, ameaças e ataques".

Intensificação da campanha contra barcos

Segundo o New York Times, a operação marca uma intensificação da campanha de pressão do governo Trump contra o governo de Nicolás Maduro, a qual até então se limitava a ações em águas internacionais contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas e também ao confisco de petroleiros e um bloqueio naval contra cargueiros de petróleo sancionados. O Pentágono implantou drones MQ-9 Reaper na região como parte dessa estratégia, acrescentou o jornal.

Há várias semanas, como parte de sua campanha de pressão contra Maduro, os EUA têm destruído embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico. O mais recente deles ocorreu nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos informaram que duas pessoas morreram neste último ataque contra uma embarcação que transportava suspeitos de tráfico de drogas no Pacífico, elevando o número de mortos na ofensiva de Washington na região para pelo menos 107.

md (EFE, AFP, ots)