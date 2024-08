MANDEL NGAN A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, abraça a sobrinha no final da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois, em 22 de agosto de 2024







Foi a grande noite de Kamala Harris , mas ela não foi a única democrata a conquistar pontos esta semana durante a convenção do partido em Chicago , marcada por discursos emocionantes sobre esperança e unidade, a participação de celebridades e apresentações musicais especiais.

A seguir, os cinco pontos-chave da Convenção Nacional Democrata que oficializou Kamala Harris como candidata à presidência , em uma disputa contra o republicano Donald Trump:

Estrelas

Oprah Winfrey roubou a cena ao pedir aos eleitores que escolham a "alegria" e Stevie Wonder arrebatou a convenção com o clássico "Higher Ground".

John Legend emocionou o United Center de Chicago, que recebeu o evento democrata, com um tributo a Prince ao lado da cantora Sheila E, enquanto a comediante Mindy Kaling divertiu a plateia ao lado de Kamala Harris.

A atriz Kerry Washington emocionou o público ao aparecer com duas sobrinhas da vice-presidente, que ensinaram os milhares de participantes da conveção e milhões de telespectadores como pronunciar o nome da tia.

Apesar dos boatos nas redes sociais, Beyoncé, que cedeu o hit "Freedom" à campanha de Kamala Harris, não compareceu ao evento.

Família

Maya Harris, irmã da candidata democrata, também subiu ao palco para homenagear a mãe das duas como uma força e um modelo. "Ela nos disse que poderíamos ser o que quiséssemos e nós acreditamos nela".

No maior palco de suas carreiras, os líderes políticos frequentemente recorrem a momentos familiares que, vistos como genuínos, podem suavizar e humanizar a sua imagem entre os eleitores.

O filho de 17 anos do governador de Minnesota, Tim Walz, emocionou o país quando tentava conter as lágrimas de alegria e apontava para o pai no momento em que ele aceitava a nomeação como candidato a vice-presidente.

Gus, com a voz embargada, repetia: "Este é meu pai!".

O marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, também gerou outro momento memorável ao contar a história de como eles se conheceram em um encontro às cegas, depois do qual ele enviou uma mensagem de voz que selou o destino do casal.

O público também se emocionou quando Ashley, filha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou uma homenagem ao governante que desistiu da candidatura à reeleição após uma grande pressão do partido.





Casal Obama: esperança e ação

Barack e Michelle Obama, o casal mais influente do Partido Democrata, eletrizaram a plateia com mensagens de esperança e ação.

O 44º presidente da história dos Estados Unidos, conhecido como um grande orador, conduziu os presentes por uma série de emoções, dos risos à empolgação.

Mas foi sua esposa, Michelle, que o precedeu, a responsável por um apelo por ação que reverberou pelo United Center nos dias seguintes.

No discurso, a ex-primeira-dama afirmou que os eleitores devem "agir" e citou o "poder contagioso da esperança", em meio a muitos aplausos.

O impacto foi tamanho que Barack Obama começou sua participação afirmando que apenas ele aceitaria a missão de discursar depois de Michelle.

Gaza

Com a Convenção Nacional Democrata na cidade, Chicago também virou cenário de protestos contra o conflito em Gaza, que ganharam mais significado com decisão do partido de não permitir uma voz pró-Palestina no palco principal.

Milhares de pessoas saíram às ruas durante a semana, mas as marchas foram menores que o esperado e, embora 30 delegados eleitorais do partido tenham se manifestado abertamente contra o conflito, eles não provocaram barulho suficiente para ofuscar a nomeação de Harris.

As manifestações foram pacíficas, com apenas um incidente na terça-feira que terminou com a detenção de vários ativistas que romperam uma barreira de segurança.

Também foram organizadas manifestações a favor dos direitos reprodutivos e da comunidade LGBT.

Despedida de Biden

O presidente Joe Biden encerrou o primeiro dia da convenção com um discurso emocionado de despedida, após meio século no cenário político.

Biden, que seria o protagonista do evento até julho, desistiu de tentar a reeleição após a pressão de integrantes do Partido Democrata e das dúvidas sobre suas capacidades devido a sua idade, 81 anos.

O presidente subiu ao palco, conteve as lágrimas, e falou sobre suas conquistas, sendo ovacionado pelos participantes da convenção.

Biden agradeceu e mudou seu discurso para um tom mais enérgico para expressar apoio a Kamala Harris na difícil campanha que terá pela frente para vencer as eleições, que acontecerão em 5 de novembro.

"A democracia prevaleceu e agora a democracia deve ser preservada", disse Biden.

Ao lado da esposa Jill, Biden encerrou sua participação com um abraço em Kamala Harris, um gesto que simbolizou a mudança de geração do partido ao qual dedicou sua carreira política.

