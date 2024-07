Sergei BOBYLYOV O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov

Sergei BOBYLYOV

A Rússia precisa entender primeiro o que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, quer dizer quando fala sobre uma "cúpula da paz", antes de aceitar um convite para participar na reunião, afirmou o Kremlin nesta terça-feira (16).

Zelensky afirmou na segunda-feira que a Rússia deveria estar representada em uma segunda cúpula sobre o conflito na Ucrânia, após uma primeira reunião internacional na Suíça no mês passado, que não teve a participação de Moscou.

"A primeira cúpula da paz não foi uma cúpula da paz de nenhuma maneira. Então, talvez seja necessário entender primeiro o que ele quer dizer", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao canal de notícias Zvezda.

As declarações de Zelensky representam uma mudança de tom a respeito da conferência na Suíça, quando o presidente da Ucrânia descartou de maneira categórica um convite à Rússia.

No dia 15 de junho, líderes e funcionários de alto escalão de mais de 90 nações se reuniram em Bürgenstock, na Suíça, para uma reunião de dois dias sobre a guerra na Ucrânia, mas sem a presença de representantes da Rússia e da China.

O Kremlin criticou a reunião e afirmou que qualquer discussão sobre o fim do conflito sem a participação da Rússia era "absurda."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.