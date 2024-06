Novo ministro das Relações Exteriores do Irã confirma conversas com os EUA O novo ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, confirmou nesta segunda-feira (3), em Beirute, que Teerã mantém conversas com os Estados...

Home

Último Segundo

AFP

Novo ministro das Relações Exteriores do Irã confirma conversas com os EUA